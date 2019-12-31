Минвостокразвития России подготовило законопроект, предлагающий создать госкорпорацию «Росшельф». Ведомство займётся освоением континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке.
Кроме того, документ подразумевает формирование новых правил предоставления полномочий на использование недр в указанных регионах, а также разработку разовых платежей за добычу ресурсов на шельфе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что суда-трубоукладчики российского производства могут появиться примерно через четыре года. Актуальность проблемы связана с американскими санкциями против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
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