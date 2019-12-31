https://static.news.ru/photo/3aa3d636-2bd0-11ea-8715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минвостокразвития России подготовило законопроект, предлагающий создать госкорпорацию «Росшельф». Ведомство займётся освоением континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке.

Кроме того, документ подразумевает формирование новых правил предоставления полномочий на использование недр в указанных регионах, а также разработку разовых платежей за добычу ресурсов на шельфе, говорится на портале проектов нормативных актов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суда-трубоукладчики российского производства могут появиться примерно через четыре года. Актуальность проблемы связана с американскими санкциями против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».