Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин оценил российский потенциал в сфере строительства судов-трубоукладчиков, назвал реальные сроки, за которые проект можно осуществить, и кто мог бы помочь в его реализации.

21 декабря, после вступления в силу ограничительных мер со стороны США в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», швейцарская компания Allseas вывела суда из Балтийского моря и приостановила прокладку труб.

В связи с этим возникла проблема — собственных судов-укладчиков у России нет. Глава Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов 24 декабря предложил выход из ситуации. ОСК, по его словам, готова выполнить этот проект — то есть разработать на бумаге, а затем спустить на воду отечественные суда-укладчики — приблизительно за шесть лет.

Легко ли будет осуществить замысел Рахманова и есть ли у России необходимые для этого производственно-технические возможности — с такими вопросами NEWS.ru обратился к Валерию Половинкину.

— На какой производственной базе такой проект может быть осуществлён?

— Российская производственная база, включая строительные мощности ряда верфей и промышленную кооперацию предприятий, даёт основание рассчитывать на возможность строительства серии трубоукладочных судов высокого ледового класса с высокой степенью локализации.

Необходимо отметить, что в 2013 г. ФГУП КГНЦ по Государственному контракту с Минпромторгом РФ разработал проект такого судна, который может быть принят за основу для рабочего проектирования и строительства.

— В какие сроки мы в действительности можем освоить данную технологию?

— В связи с наличием базового проекта общие сроки подготовки проектной документации могут быть сокращены. Соответственно, может быть сделана прогнозная оценка времени строительства и поставки головного судна в 4,5-5 лет.

— Есть ли у России производственно-технические возможности для осуществления проекта?

— Финансово ёмкие судостроительные проекты имеют высокие шансы на реализацию при формировании коммерческой и промышленной кооперации с заинтересованными зарубежными компаниями. В этой связи финансовые и производственно-технические возможности российской промышленности могут быть дополнены, например, кооперационными связями с компаниями Китайской народной республики. К ряду судостроительных проектов китайская сторона уже подтвердила свою заинтересованность.

— В каком количестве России необходимы суда-трубоукладчики и где их можно будет применять после использования по прямому предназначению?

— Количество трубоукладочных судов определяется промышленной, финансовой и административной политикой основных российских нефтегазовых компаний. При перенесении акцента с концепции аутсорсинга и покупки услуг иностранных судовладельцев на развитие собственного морского промышленного потенциала, создание флота трубоукладочных судов имеет выраженную коммерческую перспективу. Такой вывод касается не только использования трубоукладочных судов для прокладки морских трубопроводных систем от континентальных месторождений, но также и для создания морских нефте- и газопроводов от шельфовых морских добычных комплексов. Количество лицензий, выданных на разработку нефтегазовых участков российского шельфа достаточно велико, чтобы обеспечить устойчивую загрузку двух-трёх трубоукладочных судов, адаптированных к условиям российского, в том числе и арктического, шельфа.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против «Северного потока — 2» циничным вмешательством в европейский бизнес.