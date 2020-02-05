https://static.news.ru/photo/15f5008a-47be-11ea-a167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Компания Disney оценила свои потери от последствий вспышки коронавируса нового типа в $175 млн во втором квартале финансового года.

Финансовый директор компании Кристин Маккарти пояснила, что на Китайский Новый год, когда посещаемость парков развлечений должна быть высокой, как и загруженность, два парка, в Шанхае и Гонконге, были закрыты. Точнее убытки можно будет оценить, когда парки вернутся в свой обычный режим работы и в зависимости от того, как долго они будут закрыты, передаёт CNBC.

Как писал NEWS.ru ранее, крупные развлекательные комплексы Disneyland и Ocean Park в Гонконге закрылись 26 января из-за угрозы распространения коронавируса, вызывающего пневмонию.