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Дипломат из Австрии указал на преимущества «Северного потока — 2»

22:55, 01 июня 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Северный поток — 2» обеспечит безопасные и недорогие поставки газа, при его наличии не потребуется менять или вытеснять существующие пути доставки топлива. Об этом заявил советник-посланник посольства Австрии Роберт Гершнер, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что вопрос сейчас заключается в том, как и сколько газа из России будет поставляться в Австрию в будущем.

В любом случае прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идёт не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа «Северным потоком — 2». Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос — диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, «Северный поток — 2» вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу, — подчеркнул Гершнер.

Ранее стало известно, что правительство Германии и земли Мекленбург — Передняя Померания сделали всё возможное для строительства газопровода «Северный поток — 2». В этом убеждён глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст (партия «Левые»). Политик считает, что проект будет завершён.

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