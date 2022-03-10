Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в РФ

Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. В организации указали, что первоначально своё присутствие в России стали сокращать с 2014 года, сообщает ТАСС.

Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, — пояснили в Deutsche Bank.

Также в организации указали на то, что возвращения в Россию не планируется.

Никакого нового бизнеса в России не будет, — подчеркнули в банке.

Ранее стало известно, что крупнейший инвестиционный банк мира JP Morgan Chase заявил о прекращении операций в России. Это связано с событиями на Украине. В банке отметили, что активно сворачивают бизнес и не осуществляют новых операций в России в соответствии с указаниями правительств разных стран мира.