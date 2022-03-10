Банк JP Morgan Chase прекратит свою деятельность в России

Крупнейший инвестиционный банк мира JP Morgan Chase заявил о прекращении операций в России. Это связано с событиями на Украине, отмечает портал Axios со ссылкой на заявление банка.

В соответствии с указаниями правительств разных стран мира мы активно сворачиваем бизнес в России и не осуществляем новых операций в России, — говорится в заявлении финансовой организации.

Инвестиционный банк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Он является одни м из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. На сегодня финансово-кредитная организация ведёт деятельность более чем в 60 странах.

Система денежных переводов Western Union приостанавливает свою работу в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Прежде чем принять такое решение, компания "провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что Россию якобы исключили из числа членов Банка международных расчётов в швейцарском Базеле по требованию ЦБ Украины. Отмечается, что на сайте БМР нет официального подтверждения данной информации.