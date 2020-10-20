Детские пособия увеличатся в следующем году до прожиточного минимума

https://static.news.ru/photo/ce1ab45a-133a-11eb-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пособия на детей будут увеличены в следующем году до размеров полноценного прожиточного минимума. В семье с ребёнком от 1,5 до 3 лет и где доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов, можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума.

Это примерно 11 500 рублей в зависимости от региона проживания. О грядущих изменениях рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ФАН. В семье, где ребёнку от 3 до 7 лет и доходы на одного члена семьи составляют меньше одного прожиточного минимума, можно получить пособие в размере половины прожиточного минимума. Разница связана с тем, что детей в возрасте от 3 до 7 лет проще устроить в детский сад, чем ребёнка от 1,5 до 3 лет.

Зависит пособие и от размеров зарплаты матери до того, как она вышла в отпуск по уходу за ребёнком. Если зарплата была низкой, то и пособие будет небольшим. Дело в том, что на сегодняшний день его минимальный размер и так повыше и составляет семь тысяч рублей, тогда как раньше платили три тысячи с небольшим в месяц.

По словам Бессараб, верхняя планка при выплате детских пособий составляет 27 тыс. рублей. И если у женщины до выхода в декрет была достойная зарплата, то в отпуске по уходу за ребёнком у неё тоже будет возможность «достойно содержать ребёнка».

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.