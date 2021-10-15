Депутат Госдумы назвал транзит газа через Украину преступлением

Газотранспортная система (ГТС) на Украине настолько в плохом состоянии, что прокачка газа через неё — «технологическое преступление», заявил в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. По его словам, обсуждение Россией и Германией дальнейшего транзита газа через Украину — лишь формальный ход.

К 2024 году ГТС Украины будет находиться в таком состоянии, что аналогичные прокачки превратятся просто в выпускание газа в воздух. Это будет решето. Уже сейчас продолжение транзита — технологическое преступление, рвануть может в любой момент. Так что, на мой взгляд, речь идёт просто о том, что немцам нужно приложить усилия, чтоб у американцев не было повода обидеться. Они демонстрируют, что ведут переговоры, а Россия ведёт себя предельно вежливо и помогает этой уловке, — сказал Делягин.

Он предположил, что переговоры завершатся тем, что обе стороны заявят о желании продолжать транзит, но для этого на Украине нужно «адекватное правительство», которое починит газопровод. Делягин в это не верит, так как последние семь лет таких попыток не было.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть, если увеличить объёмы поставок. По его словам, Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно всё считать.