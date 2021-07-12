В Госдуме рассказали, как сделать жильё доступным

Первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с NEWS.ru ответил на, по его мнению, «неприятный вопрос» о постоянно дорожающем жилье. Парламентарий подчеркнул, что лучше работать над повышением доходов граждан России, а регулировать экономику в ручном режиме на стройке — «не очень, честно говоря».
Хотя ресурс остановки роста стоимости жилья есть — в подключении к сетям, в сопутствующих строительству вещах, он, наверное, ещё пока есть, его полностью не исчерпали. В новом созыве Госдуме над этим стоит поработать. Одно рабочее место на стройке обеспечивает рабочими местами 13-15 смежных отраслей. Нельзя говорить, что необходимо что-то останавливать. Это серьёзная отрасль и производство. Над этим стоит поработать, может какие-то новые ресурсы мы сможем найти с Минстроем, — резюмировал Пахомов.
Ранее Пахомов говорил, что проблему расселения граждан из аварийного жилья, как системное явление, можно решить в течение пяти-семи лет. Собеседник напомнил, что сейчас в России действует программа расселения из ветхих домов, признанных таковыми на начало 2017-го, и девять субъектов завершили её досрочно.