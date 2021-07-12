В Госдуме рассказали, как сделать жильё доступным

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По данным организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чёрное золото останется наиболее востребованным топливом до 2045 года. По данным за 2020 год, на нефть приходилось почти треть потребления всех энергоносителей. Однако из-за активного внедрения возобновляемых источников энергии влияние нефти будет снижаться. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации.

Исходя из данных доклада, нефть останется самым потребляемым видом топлива в долгосрочном плане. Несмотря на то что возобновляемые источники энергии развиваются, доля нефти в мировой экономике снизится незначительно. Кроме того,...