https://static.news.ru/photo/865bc662-5261-11ea-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские власти рассматривают возможность расширения действия системы tax free, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас идут обсуждения относительно перечня мест, где будет проводиться эксперимент, — отметил Сазанов.

По его словам, эксперты также пытаются определить финансовые последствия расширения эксперимента, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, система tax free, позволяющая иностранцам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.