Российские власти рассматривают возможность расширения действия системы tax free, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
Сейчас идут обсуждения относительно перечня мест, где будет проводиться эксперимент, — отметил Сазанов.
По его словам, эксперты также пытаются определить финансовые последствия расширения эксперимента,
Как писал NEWS.ru, система tax free, позволяющая иностранцам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.
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