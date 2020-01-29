Власти Китая из-за вспышки коронавируса продлили новогодние каникулы до 2 февраля, хотя они должны были закончиться 30 января. В случае продления каникул ещё на десять дней, в российских магазинах в преддверии праздничных 23 февраля и 8 марта может возникнуть дефицит потребительской электроники.
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса. Об этом заявили NEWS.ru представители отрасли, хотя РФ теряет своих основных гостей. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодно страну посещают около 1,3 млн китайцев.
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