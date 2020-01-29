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Почти 40% всего трудоспособного населения РФ стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги. Об этом рассказал профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

По его словам, полностью или частично не пополняют госфонды почти 30 из 70 млн трудоспособных россиян, сообщает «Лента.ру». Профессор отметил, что люди выбирают такие работы, которые позволяют изготавливать какие-то уникальные...