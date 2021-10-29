«Калачом не заманишь»: даже безработные не хотят трудиться в гипермаркетах

Растёт число вакансий на работу в гипермаркетах, но кассы все чаще пустуют. Те, кто уже попробовал этот тяжёлый хлеб, идут на заработки в другие места. Бизнес уже столкнулся с острой нехваткой кассиров, администраторов и разнорабочих и судя по всему, управляющие не собираются спасать положение. Что ждёт российский ретейл при сложившемся отношении к работникам? Обо всём по порядку в материале NEWS.ru.

Кадровая эпидемия

В России усугубляется кризис с дефицитом персонала. По данным HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров выросло на 196%. Спрос на мерчандайзеров подскочил на 160%, на администраторов магазинов — на 377%. По статистике SuperJob, количество резюме по этим профессиям, напротив, сократилось на 12–17% за год. Число желающих работать в рознице снизилось вдвое, следует из данных «VK Работа». Нередко в торговых точках закрыты всего 50-60% ставок.

Как рассказал NEWS.ru руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев, количество открытых вакансий в ретейле превышает допандемийный уровень более чем в 2,5 раза. По его словам, особенно вырос спрос на кассиров, администраторов магазинов, мерчендайзеров и разнорабочих. При этом новых опубликованных резюме в данных категориях уменьшилось на 40%.

С высокой текучестью кадров сталкиваются ретейлеры по всему миру. Показателен опыт США, где кризис начался гораздо раньше, чем в России. Сегодня 74% американских фирм испытывают сложности с наймом персонала. И не секрет, что именно торговые сети испытывают максимальный дефицит работников.

Проблемы у американских ретейлеров начались ещё в 2020 году, в начале пандемии. Некоторые работодатели решили платить по 50 долларов просто за то, чтобы кандидаты пришли к ним на собеседование и даже это не помогло, отмечает независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Сотрудники торговых сетей работали, крутились как белки в колесе, гнались за какой-то мечтой — и всё это с наступлением кризиса рухнуло в один миг. У людей появилось время подумать, а чего же они хотят. И сети столкнулись с резким оттоком кадров, — рассказывает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Где взять столько рабсилы

Эксперты связывают происходящее с нехваткой трудовых мигрантов, а также перетоком кадров в онлайн-торговлю. Однако при более детальном взгляде становится ясно, что и внутри e-commerce не всё хорошо. В сентябре число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков в России выросло более чем втрое по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с начальном опытом в логистике — почти в семь раз.

На фоне растущего дефицита рабочих стали расти и зарплаты. Услуги курьеров подорожали в этом году в полтора-два раза. В SuperJob говорят, что водитель-курьер при полном графике может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, а сборщик, пеший или велокурьер — до 100 тысяч рублей, отмечает РБК.

Согласно опросу Центра стратегических разработок и ОНФ, в регионах курьеры сегодня получают зарплаты выше среднего уровня, а в некоторых городах превышение может достигать 200-250%.

Кадровый голод в ретейле — это следствие структурных изменений на рынке труда, произошедших за последние полтора года. С одной стороны мы наблюдаем сложности со въездом мигрантов, которые закрывали значительную часть потребности в рабочем персонале в строительстве, ретейле, общепите и сельском хозяйстве, с другой — видим какими взрывными темпами с начала пандемии растёт онлайн-ретейл и сфера доставки в целом, — говорит Юрий Михеев.

В кафе и ресторанах, по данным сервиса «Зарплата.ру», средняя зарплата с начала года выросла на 23% (а по отдельным позициям и на все 30-40%), тогда как в ретейле — менее чем на 5%. В итоге рабочие кадры стали «утекать» не только в упомянутую доставку, но и, к примеру, в строительную сферу, общепит и сферу гостеприимства, объясняет Михеев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демография, вакцинация и отложенный спрос

Впрочем, одними оттоками и перетоками кадровый голод не объяснишь. Есть причины у острого дефицита рабочей силы и более фундаментальные. К ним эксперты относят демографический кризис 90-х годов, в результате которого сократилось работоспособное население страны.

Отсутствие должного количества трудоспособного населения в России — это, наверное, главная проблема. Грузчика нормального, не поверите, сегодня не днём с огнём не найти, — комментирует Зулия Лоикова.

Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец напомнил NEWS.ru о рекордной убыли населения, которая за первое полугодие 2021 года выросла на 60%. Наверное свою печальную роль здесь сыграла и пандемия. Только по официальным данным коронавирус унёс более 206 тысяч жизней.

Население страны сокращается, а вместе с этим сокращается и число экономически активных граждан. Последствия этого экономика будет ощущать на себе ещё долгие годы, — уверен эксперт.

При этом в России не принято говорить ещё об одном немаловажном факторе — требовании обязательной вакцинации персонала. Несколько кассиров известной торговой сети признались NEWS.ru, что многие их коллеги уволились ещё летом после того, как руководство стало заставлять сотрудников сделать прививку.

А ещё не стоит сбрасывать со счетов фактор отложенного спроса. В прошлом году многие компании ожидали, что кризис закончится в 2021 году, и откладывали привлечение соискателей. А к моменту, когда они поняли, что с этим кризисом нам ещё жить и жить, отложенный спрос на персонал начал расти как снежный ком, замечает Зулия Лоикова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Устали от хамства и штрафов

В российской розничной торговле текучесть линейного персонала на уровне 50% в год — обычная история, однако сейчас стало намного хуже, признаётся эксперт. Кризис лишь обнажил те проблемы, которые существовали и до него.

Текучка в ретейле была всегда. Это монотонный, зачастую нелёгкий физический труд, да ещё и низкооплачиваемый. Коллеги жалуются, что сейчас калачом на эту работу никого не заманишь, — рассказывает HR-специалист.

Условия работы в торговых сетях, действительно, незавидны. Убытки сетей из-за списанных, испорченных и пропавших товаров возмещаются путём вычитания из премий низшего звена сотрудников. А в условиях кризиса и падения доходов населения воровать в магазинах стали больше и чаще. К тому же покупатели нередко хамят. Выдержать это могут далеко не все. Люди, которые начинали карьеру в ретейле, либо там и остаются, либо уходят навсегда, потому что в какой-то момент происходит «выгорание», рассказывает Лоикова.



Вместе с пандемией к россиянам пришло понимание, что существуют и другие модели заработка. А есть смысл так надрываться — перерабатывать, да ещё и платить из собственного кармана за издержки магазина — когда открылись возможности для удалённой работы?, — рассуждает эксперт.

«Не хотят делиться прибылью»

Председатель профсоюза «Торговое единство» Сергей Филин тоже обращает внимание на низкие зарплаты работников торговли. Проблема, по словам эксперта, в том, что оклады (гарантированный доход) работников торговли зачастую значительно меньше премиальной части (негарантированного дохода). Нередки случаи, когда сотрудникам не оплачивают многочисленные переработки, либо оплачивают их исходя только лишь из оклада.

Оклады продавцов мизерны — при МРОТ около 12 тысяч рублей оклад составляет 6 тысяч. Остальное — это премия за качество работы, выполнение месячного плана. А если по какой-то причине спрос упал, например, как сейчас из-за локдауна, выручка магазина снизится, никто премию не получит, — рассуждает Сергей Филин.

Сотрудники начинают выполнять свои обязанности спустя рукава, а где-то могут заниматься откровенным саботажем, что в итоге отражается на качестве обслуживая и на потребителе, говорит глава профсоюза. Это в свою очередь приводит к потерям для компании — репутационным и финансовым.

С другой стороны, всю недополученную прибыль ретейлеры компенсируют высокой маржёй, то есть наценкой. Это ведь ещё и интересы собственников крупных сетевых компаний, которые просто не готовы делиться своей прибылью, — сетует Филин.

Сами работники магазинов рассказывают о трудностях с неохотой. За лишние разговоры на работе начальство по голове не погладит. По их словам, нельзя утверждать, что люди вообще не идут в ретейл. Другое дело, что не все задерживаются надолго.

Условия работы и правда непростые. Но меня в основном устраивают. Во-первых, работа находится близко от дома. А во-вторых, я уже получаю пенсию, поэтому перспектива лишиться премии меня пугает меньше, чем коллег, — рассказала в беседе с NEWS.ru кассир магазина одной известной торговой сети.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем привлечь «синих воротничков»

Каким образом в этой ситуации защитить интересы работника? Можно было бы закрепить законодательно норму о гарантированном окладе не ниже МРОТ, считает Филин. Как минимум, это могло бы снизить остроту проблемы с доходом работников торговли (и не только их), переработками, компенсациями и другими гарантиями, которые зависят от гарантированной части зарплаты.

По словам Лоиковой, кандидаты стали более разборчивы в выборе работодателя, более внимательны к тем гарантиям, которые предлагают компании. У привлекаемого part-time персонала (люди, которые работают не полный рабочий день) есть запрос на более комфортные условия. Юрий Михеев отмечает, что существенная часть поисковых запросов по таким вакансиям содержит требование ежедневных выплат, кандидатов привлекает страхование жизни и здоровья, а также наличие мотивационных программ.

Чтобы привлечь новых сотрудников и, что ещё важнее, удержать старых, ретейлерам придётся повышать зарплату (и явно не на 5%), вводить гибкий график и снижать штрафные санкции, резюмируют эксперты. Всё бы ничего, да только издержки торговых сетей, скорее всего, будут покрыты за счёт покупателей.

Выходом для владельцев супермаркетов могла бы стать автоматизация труда персонала, считает Сергей Сухоставец. Однако на разработку технологических решений и построение сопутствующей инфраструктуры нужно много денег (инвестиции) и времени, а бизнес в период кризиса рисковать не готов.