CNN: Евросоюз начал переговоры о возможности отключения России от SWIFT

Страны Евросоюзаа обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала российской военной операции по демилитаризации на Украине. Как сообщает телеканал CNN, мнения разделились. Германия, Италия, Венгрия и Кипр против такой меры.

Однако страны ЕС разделились во мнении, идти на этот шаг или нет. Высокопоставленные источники в ЕС сообщили CNN, что в государствах-членах существует разрыв между такими странами, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые хотят, чтобы SWIFT был частью пакета санкций, о котором будет объявлено позже в течение дня, и такими странами, как Германия, Италия, Венгрия. и Кипр, которые имеют более тесные экономические связи с Россией и не хотят, чтобы SWIFT попал под эти санкции, — говорится в сообщении.

Источник в ЕС заявил телеканалу, что дискуссии на эту тему «продолжаются». Вместе с тем он ожидает, что экономические интересы возобладают, и Брюссель не пойдёт на отключение России от SWIFT.

Аналитики заявили ранее, что отключение России от SWIFT ударит по экономикам западных стран, потому что РФ не Иран или Северная Корея, чьё отсутствие на мировом рынке мир слабо заметит. Россия — крупнейший поставщик углеводородов в Европу, она занимает значительное место на сельскохозяйственном рынке, отметил Дудаков.

Ранее финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака сообщил, что переход РФ на собственные системы в случае отключения от SWIFT осложнит связь российских банков с зарубежными и будет стоить дороже. Кроме того, возможны проблемы со скоростью транзакций.