Чубайс призвал ввести квоты на выбросы CO₂ и плату за их превышение

https://static.news.ru/photo/fa2d7312-ee04-11ea-b74d-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал законопроект о регулировании выбросов CO₂, который около пяти лет разрабатывало российское правительство. Эту проблему 3 сентября обсуждали на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.



Наработки чиновников Чубайс предложил выбросить в «мусорное ведро». По его словам, что действительно необходимо сделать — так это ввести квоты и плату за выбросы сверх них, причём на первом этапе она может быть почти символической. По его словам, плата создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения. С идеей главы правления «Роснано» согласились почти все участники круглого стола.



При этом руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров отметил, что плата приведёт не к изъятию денег из экономики, а к перераспределению их к более энергоэффективным предприятиям.

Осенью прошлого года Россия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Российский экспорт считается одним из самых углеродоемких среди всех мировых экономик. Евросоюз уже решил ввести трансграничный налог для товаров с высоким углеродным следом.

Ранее NEWS.ru писал, что глобальное потепление может привести к тому, что к 2100 году исчезнет около 60% всех видов морских и пресноводных рыб. Немецкие исследователи проанализировали данные о температурных допусках для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру. Особое внимание было уделено промышленным видам, без которых человек не представляет свою жизнь.