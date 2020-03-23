Портал NEWS.ru изучил цены на двухкомнатные квартиры в новостройках и на вторичном рынке в 32 регионах России, а также условия выдачи ипотечных кредитов, чтобы выяснить, где выгоднее брать заём для покупки недвижимости на «вторичке», а где — для приобретения в новостройках.

За основу исследования, подготовленного компанией Domofond.ru, была взята следующая ситуация: в семье работают два человека. Зарплата каждого из них соответствует средней в своём регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки или аренды с накоплениями семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну зарплату).

В исследовании учитывались данные по средней стоимости двухкомнатных квартир площадью 49 квадратных метров в 32 регионах России. Используя эти сведения, аналитики сравнили, сколько придётся переплатить покупателю за покупку квартиры в ипотеку в новостройке и «вторичке». Размер процентной ставки составляет 5% (равен ставке для категории «ипотека с господдержкой для семей с детьми»).

В целом по России выгоднее оказалась ипотека для покупки новостройки. За квартиру на вторичном рынке придётся заплатить на 57 тысяч 560 рублей больше, чем за «двушку» в новом доме. Из 32 регионов, которые участвовали в исследовании, в 12 — дешевле ипотека для покупки жилья в новостройке, а в 19 — жилья на вторичном рынке. Только в Пензенской области разницы нет: переплата составит 105 тысяч 330 рублей как за вторичную квартиру, так и за новую.

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидером по выгоде ипотеки на новостройку оказалась Республика Марий Эл. Здесь переплата за новую «двушку» составила 106 тысяч 610 рублей. Квартира на вторичном рынке обойдётся почти на 10 тысяч рублей дороже. В Кемеровской области за новую квартиру вы заплатите на 118 тысяч 630 рублей больше — это на 26 тысяч 385 рублей меньше, чем пришлось бы отдать за покупку «вторички». В Пермском крае к начальной стоимости жилья в новостройке вы будете вынуждены добавить 118 тысяч 660 рублей, а при покупке жилья на вторичном рынке потребуется внести 137 тысяч 890 рублей, то есть на 19 тысяч 230 рублей больше.

Москва заняла последнее место среди регионов, где выгоднее брать ипотеку на новостройки. В столице к цене новенькой «двушки» нужно будет добавить 1 млн 293 тысячи 300 рублей — на 111 тысяч 800 рублей меньше, чем за двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.

Выгоднее всего брать ипотечный кредит на вторичную недвижимость в Иркутской области. Полная стоимость «двушки» здесь составляет 2 млн 590 тысячи рублей: к начальной цене придётся добавить еще 12 тысяч — на 60 тысяч 430 рублей меньше, чем на жильё в новом доме. В Саратовской области средняя цена вторичной двухкомнатной квартиры — 1 млн 892 тысячи рублей, включая переплату в 82 тысячи. При этом к стоимости новостройки придётся добавить 94 тысячи 770 рублей. Несколько меньше, 90 тысяч, составляет доплата за вторичную «двушку» в Самарской области.

Рейтинг субъектов с самой выгодной ипотекой на «двушку» на вторичном рынке замыкает Санкт-Петербург (6 млн 206 тысяч 750 рублей — полная цена, 759 тысяч 350 рублей — переплата).