Число бронирований авиабилетов в бизнес-классе выросло на 112% в РФ

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Количество бронирований билетов в бизнес-классе для поездки в командировку выросло на 112% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис «Авиасейлс для бизнеса».

Согласно проведённой сервисом аналитике, в 2022 году доля таких билетов в общем объёме увеличилась до 0,34% в текущем году. Самыми популярными направлениями внутри России для полётов в командировку бизнес-классом стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Среди заграничных маршрутов — Узбекистан, Армения и Грузия.

Между тем авиабилеты в России подешевели с вылетом на июль, август, сентябрь. Снижение в годовом выражении составило 3–4%, до 7200–8730 рублей за перелёт в одну сторону. У «Аэрофлота» цены на билеты снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о возможности создания нового сверхзвукового самолёта в России. Он уточнил, что у отечественных инженеров есть опыт сооружения подобных лайнеров (речь идёт о Ту-144).