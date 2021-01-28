Число безработных в РФ за 2020 год увеличилось на четверть

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Средняя численность безработных в России за 2020 год составила 4,321 млн человек, свидетельствуют данные Росстата. Это на 24,7% выше показателя 2019 года.

В декабре прошлого года количество нетрудоустроенных граждан оценивалось в 4,433 млн человек, что на 27,6% превышает уровень декабря 2019 года, но на 4% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Общая доля неработающих лиц в структуре населения трудоспособного возраста в 2020 году равнялась 5,9%.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину обеспечить выход на допандемийный уровень занятости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что для достижения этой цели до конца 2021 года работу должны найти около миллиона россиян.

Глава Минтруда на совещании главы государства с правительством сообщил, что во всех субъектах на меры по восстановлению занятости в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей, передавал NEWS.ru. Котяков также предложил выделять работодателям субсидии, равные трём минимальным размерам оплаты труда, для трудоустройства граждан, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года. Президент пообещал, что поддержит введение этой меры.