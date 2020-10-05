Число банкротов выросло на 65% в России

https://static.news.ru/photo/ffff3da4-0775-11eb-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число банкротств физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 64,9% с начала года в России. За январь-сентябрь текущего года суды признали банкротами 77 тыс. человек.

Рекордное число банкротств зафиксировано в сентябре, на этот месяц пришлось каждое шестое банкротство за весь период. Всего банкротами признаны 12,2 тыс. человек, что на 94,6% больше аналогичного периода прошлого года, пишут «Известия».

Увеличение числа банкротов объясняется интересом людей к избавлению от долгов, процедура банкротства становится понятнее и дешевле, люди — более информированными. В перспективе это число будет увеличиваться за счёт должников, чьё финансовое положение пошатнулось в период пандемии.

С начала осени в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве, который позволяет в упрощённой форме и бесплатно избавиться от долгов, начиная от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Только за первый месяц действия закона в МФЦ с заявлениями обратились две тысячи граждан, более, чем по 500 заявлениям работа уже началась.

Однако, высокий процент возврата заявлений обусловлен тем, что большинство заявителей не соответствует критериям, а не сложностью заполнения заявления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России с 1 сентября вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также отдельные законодательные акты РФ о внесудебном банкротстве гражданина.