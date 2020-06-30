Чиновники объяснили значение грузоперевозок по Крымскому мосту

https://static.news.ru/photo/6a4535b6-baae-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Крымские власти считают начало грузового железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив с материком очень важным для региона. Эксплуатация магистрали поможет существенно сократить транспортные расходы и привлечь новых инвесторов, считает депутат регионального Госсовета Игорь Буданов.

Железная дорога обеспечит постоянное снабжение полуострова всем необходимым. Это дорога в будущее, — цитирует его телеканал «360».

Железнодорожные составы смогут обеспечивать поставки по Крымскому мосту до 13 млн тонн грузов ежегодно. Пропускная способность — 12 грузовых пар поездов в сутки. Объём пассажирских перевозок достигнет 4 млн человек, добавила сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. По её словам, запуск железнодорожного транспорта — давняя мечта жителей полуострова. Сенатор прогнозирует падение тарифов на грузоперевозку от 27% до 50%.

Это, в свою очередь, снизит себестоимость продукции местного сельского хозяйства. Например, крымских яблок и персиков. Кроме того, предприятия смогут безопасно перевозить скоропортящиеся продукты, что открывает для субъекта новые возможности.

Ковитиди добавила, что уже сейчас идут переговоры о поставках зерна с юга и средней части РФ. После накопления судовых партий в портах продукция сможет продаваться Сирии, Египту, Турции, а также странам Европы. Она назвала Крымский мост «мостом жизни».

Раньше грузоперевозки на полуостров и в обратном направлении осуществляли через авиасообщение с крупными городами и на паромах. Транспортировка товаров по воздуху — слишком дорого, а по морю возможна только при хорошей погоде. Железная дорога обходится намного дешевле, работает круглый год и позволит наладить бесперебойное снабжение продуктами.

Грузовые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту (через Керченский пролив) открылись 30 июня 2020 года. Первые составы прошли навстречу друг другу: один с полуострова на материк, второй — в обратную сторону. Символическое приветствие произошло под аркой транспортного перехода. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Крыма Сергей Аксёнов, а также глава Севастополя Михаил Развозжаев. Составы принадлежат «Крымским железным дорогам».

Отмечается, что новый вид сообщения между Крымом и Кубанью должен способствовать увеличению грузооборота. При этом стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — может понизиться в среднем на 30–50%. Железнодорожное полотно обладает запасом прочности. Мост оборудовали современной сигнализацией, централизацией и блокировкой. Это позволит сформировать подходящий график движения с нужным интервалом между поездами. При этом масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

В 2020-м планируется увеличить объём перевозимых грузов до 3 млн тонн. В будущем магистраль начнут использовать для транспортировки товаров на экспорт в морские порты Крыма. Глубоководные гавани можно создать, учитывая экономическую целесообразность подобных проектов.

Крымский мост — самый большой в РФ и Европе. Общая длина около 19 км. Он соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Автомобильную часть открыли в мае 2018 года. За это время проехало свыше 9,7 млн машин. Пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в декабре 2019-го.

Изначально грузовое движение планировалось открыть раньше. Однако авторам проекта пришлось проложить отдельный участок дороги, который пришлось перенести из-за обнаруженной античной усадьбы, писала «Комсомольская правда». Здание датируется временами Боспорского царства Манитра: конец V — начало III века до нашей эры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между Керчью и Анапой открыли регулярное пассажирское сообщение 7 марта 2020 года. Время в пути, большая часть которого проходит по Крымскому мосту, составляет два часа, билет стоит 439 рублей. Поезда по маршруту Керчь — Анапа — Керчь курсируют ежедневно утром и вечером. Перевозки осуществляются на рельсовых трёхвагонных автобусах РА-2.