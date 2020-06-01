Частные медцентры освободят от аренды в Москве

https://static.news.ru/photo/1065db30-a493-11ea-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Частные медицинские центры временно освобождены от арендной платы в Москве. Это касается компаний, которые приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

На этот вид поддержки могут претендовать более 1,3 тыс. частных медцентров, клиник и стоматологий. Арендные каникулы рассчитаны на четыре месяца с марта по июнь, сообщается на сайте правительства Москвы. Представители этого бизнеса смогут экономить 677,3 млн рублей.

До принятия данного решения от арендной платы уже были освобождены 11 тысяч компаний, работающих в сфере культуры, спорта, просветительской и культурно-досуговой деятельности, а также из сектора туризма, торговли, общепита и других.

На данный момент клиники и стоматологии, о которых идёт речь, арендуют у города 175 земельных участков, общая площадь которых составляет 37 га, и 1145 помещений общей площадью 218,4 тыс. квадратных метров. На период арендных каникул пени и штрафы взиматься не будут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти добавили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), стоматологию. Если эту сферу включат в список, то на помощь государства смогут рассчитывать свыше 13,5 тысячи клиник, где заняты 180 тысяч специалистов.