Инфляция с 20 по 26 августа 2019 года снова оказалась на нулевом уровне, сообщает Росстат. С начала августа цены опустились на 0,2%, однако с начала года — выросли на 2,5%, уточняет ведомство.

По некоторым группам товаров из потребительской корзины всё же отмечается рост цен. Так, сильнее всего за последнюю неделю подорожали яйца — на 1,2%, молоко (+0,5%), а также пшено и говядина, прибавившие по 0,3% стоимости.

Снижение цен происходило преимущественно на плодоовощную продукцию, в среднем она стала дешевле на 3,3%, подсчитал Росстат. Существенно опустилась стоимость помидоров — на 7,9%, лука — на 6,9%, моркови — на 5,6%, а картофеля — на 5,5%.

«Цены на бензин и дизельное топливо не изменились», — указывает статведомство.

В июле 2019-го Росстат и вовсе впервые за два года зафиксировал дефляцию (удешевление товаров и услуг). Так, снижение потребительских цен за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1%.

В сентябре годовая инфляция в России замедлится до 4,3%, оценивало ранее Минэкономразвития. Также ведомство понизило свой прогноз по инфляции на весь этот год — до 3,8% с 4,3%, ожидавшихся в предыдущей версии. Улучшены и ожидания на 2020-й — с 3,8% роста цен до всего лишь 3%.

Сергей Булкин/News.ru

Столь низкий прогноз по инфляции на этот и следующий годы министр экономики Максим Орешкин объяснил значительным торможением роста потребительского спроса.

Эффект от повышения НДС в начале этого года был исчерпан ещё в марте 2019-го, подсчитал ранее Центробанк. Влияние роста ставки этого налога оказалось слабее, чем изначально ожидал ЦБ — 0,6-0,7 процентного пункта вместо 0,6–1,5 п.п.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем ЦБ первоначально ожидал, поэтому такая динамика позволит ЦБ снизить ставку в сентябре до 7%. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка

Ранее регулятор опустил ключевую ставку до 7,25%.

У меня нет сомнений относительно снижения ставки ЦБ на заседании 6 сентября на 25 базисных пунктов. Вся интрига лишь в том, насколько ясный сигнал даст Центробанк относительно перспектив дальнейшего снижения. Возможно, будет смысл взять паузу до декабря, — пишет главный аналитик «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Кроме того, цены сдерживает подавленный потребительский спрос, добавляет старший аналитик «БКС Премьер». Нынешняя динамика инфляции скорее негативна для экономики, поскольку даёт сигналы о возможном переходе России в рецессию, в том числе, из-за снижения потребительского спроса, вторит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На этом фоне россияне всё сильнее беспокоятся по поводу их благосостояния, что подталкивает жителей страны к накоплению денег. Так, уже к середине лета норма сбережений населения резко увеличилась и достигла максимума с начала 2018-го, следует из материалов регулятора.

Мир ожидает десятилетие высокой инфляции, писал ранее News.ru.