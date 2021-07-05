В России начало дешеветь жильё впервые с 2020 года

В июне рост цен на вторичное жильё замедлился в ряде городов России. Это произошло впервые с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов консалтинговой группы SRG.

В Москве стоимость квартир поднялась лишь на 0,05% по сравнению с маем и на 14,73% за год. В Санкт-Петербурге цены на недвижимость возросли на 0,24% и 18,54% соответственно. Так, в столице квадратный метр стоит 257 246 рублей, а в «Северной столице» — 151 346 рублей.

Отмечается, что за месяц цены на вторичное жильё в Саратове увеличились на 0,04%, в Ростове-на-Дону — на 0,48%, а в Краснодаре — на 0,89%. Эксперты пояснили, что рост цен на вторичном рынке в целом замедлился.

Кроме того, в 20 крупнейших городах страны за первый летний месяц стоимость квартир упала на 1,31%.

Ранее эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова рассказала, что в ближайшие два года в России ожидается резкое падение цен на недвижимость. Оно будет связано с тем, что многие россияне в последнее время купили квартиры.