В России начало дешеветь жильё впервые с 2020 года

В июне рост цен на вторичное жильё замедлился в ряде городов России. Это произошло впервые с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов консалтинговой группы SRG.
В Москве стоимость квартир
Отмечается, что за месяц цены на вторичное жильё в Саратове увеличились на 0,04%, в Ростове-на-Дону — на 0,48%, а в Краснодаре — на 0,89%. Эксперты пояснили, что рост цен на вторичном рынке в целом замедлился.
Кроме того, в 20 крупнейших городах страны за первый летний месяц стоимость квартир упала на 1,31%.
Ранее эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова рассказала, что в ближайшие два года в России ожидается резкое падение цен на недвижимость. Оно будет связано с тем, что многие россияне в последнее время купили квартиры.