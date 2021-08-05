Цены на подсолнечное масло перестанут регулировать с 1 октября
Сергей Князев
Сергей Князев
15:58, 05 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло не будет продлеваться после 1 октября, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.
Мы считаем, что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит своё действие и уйдёт в прошлое, — сказал глава Минэкономразвития.
Он напомнил, что с осени вступят в действие демпферные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семечек подсолнечника.
Ранее в Минсельхозе пообещали сохранить стабильные цены на подсолнечное масло, хотя в Росстате заявили о снижении его производства в стране. Так, в первом полугодии 2021 года выпуск подсолнечного масла снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Масложировом союзе уточнили, что за последние пять лет производство масел в стране только увеличивается. Исключение составил лишь сезон-2020/21.