Цены на подсолнечное масло перестанут регулировать с 1 октября

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло не будет продлеваться после 1 октября, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Мы считаем, что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит своё действие и уйдёт в прошлое, — сказал глава Минэкономразвития.

Он напомнил, что с осени вступят в действие демпферные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семечек подсолнечника.

Ранее в Минсельхозе пообещали сохранить стабильные цены на подсолнечное масло, хотя в Росстате заявили о снижении его производства в стране. Так, в первом полугодии 2021 года выпуск подсолнечного масла снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Масложировом союзе уточнили, что за последние пять лет производство масел в стране только увеличивается. Исключение составил лишь сезон-2020/21.