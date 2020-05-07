Цены на нефть растут после снижения накануне

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Некоторые крупные ретейлеры, торгующие одеждой и обувью, намерены не открывать точки в крупных торговых центрах Москвы после снятия ограничений из-за коронавируса. Оптимизировать работу на рынке собираются сети H&M и Inditex.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что, возможно, не откроются и магазины американской сети Gap и сети «Твоё». Судьба торговых точек зависит от того, чем...