Экономика

Цены на нефть растут после снижения накануне

08:41, 07 мая 2020 28
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти эталонных марок умеренно повышается после падения накануне.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,57% и составили $29,89 за баррель.

Цена на фьючерс WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 0,83%, достигнув отметки в $24,19 за баррель.

Как писал NEWS.ru, эксперты объясняют подорожание в начале месяца влиянием сделки о сокращении добычи сырья ОПЕК+ и надеждой на восстановление спроса после смягчения карантина в ряде европейских стран. Однако, по мнению аналитиков, речь идёт скорее об отскоке после серьёзного падения, чем о реальном восстановлении цен.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях