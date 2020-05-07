Цены на нефть растут после снижения накануне

Стоимость нефти эталонных марок умеренно повышается после падения накануне.
Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,57% и составили $29,89 за баррель.
Цена на фьючерс WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 0,83%, достигнув отметки в $24,19 за баррель.
Как писал NEWS.ru, эксперты объясняют подорожание в начале месяца влиянием сделки о сокращении добычи сырья ОПЕК+ и надеждой на восстановление спроса после смягчения карантина в ряде европейских стран. Однако, по мнению аналитиков, речь идёт скорее об отскоке после серьёзного падения, чем о реальном восстановлении цен.
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