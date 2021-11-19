Цены на нефть показали максимальное снижение с августа

Цены на нефть завершили текущую неделю наибольшим с августа снижением. За неделю стоимость январских фьючерсов марки Brent понизилась на 3,6% — до $78,89 за баррель, WTI — на 5,8%, до $75,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Котировки на нефть падают четвёртую неделю подряд. Суммарно за четыре недели обе марки нефти подешевели примерно на 8 и 9% соответственно, с $85,5 и $83,8 за баррель.

Негативное влияние на перспективы спроса и восстановления мировой экономики по-прежнему оказывает ситуация вокруг пандемии коронавируса. Рост заболеваемости в некоторых частях Европы привёл к тому, что страны опять стали ужесточать карантинные ограничения.

Также рынки отслеживают новости, касающиеся возможной продажи нефти из стратегических запасов США и некоторых других стран. Так, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company показала еженедельную статистику действующих в США нефтяных буровых установок. Оказалось, что за прошедшую рабочую неделю запустили ещё семь буровых. Их общее число увеличилось до 461.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов обратились к нескольким крупнейшим потребителям нефти в Азии с просьбой рассмотреть вариант высвобождения запасов. Таким образом Белый дом планирует стабилизировать мировые цены на топливо. Просьбу США подтвердили и в Сеуле, но там не считают возможным прибегать к высвобождению запасов из-за роста цен на нефть.