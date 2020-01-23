https://static.news.ru/photo/9424f49a-13c7-11ea-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть в пятницу, 24 января, начали расти после существенного падения накануне в связи с опасениями замедления экономического роста и ослабления спроса на топливо в связи с распространением нового типа пневмонии. Болезнь вызывает коронавирус, распространившийся в Китае. Из-за этого власти КНР закрыли 13 городов, что вызвало серьёзные опасения по поводу ослабления экономической активности в стране.

В четверг, 23 января, стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI — до минимума с 29 ноября. Об этом свидетельствуют данные Dow Jones.

Brent понизилась в цене до $62,04 за баррель, однако сейчас стоимость составляет $62,32.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,26 (0,47%) — до $55,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, передаёт «Интерфакс».

В связи с этим эксперты подчёркивают, что в настоящее время серьёзных последствий для спроса на нефть не наблюдается.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что договорённость США и Китая по первому этапу торговой сделки не приведёт к росту мировых цен на нефть. Они отмечают, что Вашингтон сохранил существующие пошлины на китайские товары, что будет сдерживать развитие мировой экономики и рост спроса на сырьё. Первая реакция рынка также оказалась достаточно спокойной — нефтяные котировки прибавляли в пределах 1%, не добираясь до $65 за баррель.