Цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения

Торги газом 8 октября открылись ростом котировок фьючерса на 6% к значению предыдущего дня. Цены выросли до $1224 за тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте биржи ICE.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9:00 мск
7 октября торги закрылись на отметке $1158 за тысячу кубометров.
Ранее американский конгрессмен Майк Маккол призвал власти США расширить санкции против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По его мнению, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости газа через ограничение поставок на европейский рынок.
Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки между тем заявил, что газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами. По его словам, страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, которые восстанавливаются после локдаунов, превысил предложение.