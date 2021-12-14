Цены на газ в Европе превысили отметку в $1525 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник, 14 декабря, превысили отметку в $1525 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи IGE.

При открытии торгов цена фьючерсов превысила $1400 и первые несколько часов росла. Но затем опустилась до значения $1350, после чего снова начала подниматься.

К концу дня стоимость газа на европейском рынке дошла до уровня $1525, что почти на 12,6% выше расчётной цены днём ранее: она составляла $1356,3. Цены на газ в Европе продолжают повышаться. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце была на уровне $960, сейчас же она составляет $1155. По итогам прошлой недели котировки закрепились на уровне выше $1200 за тысячу кубометров.

Бумаги поднялись в цене на 10% на минувшей неделе. По данным экспертов, это произошло из-за внеплановой остановки работ на норвежском месторождении Troll, которое произошло 8 декабря. Также увеличение стоимости топлива могли вызвать слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что «Северный поток — 2» пока нельзя согласовывать, так как проект якобы не соответствует требованиям европейского энергетического права. Пока же газовый рынок Европы остаётся нестабильным.

Ранее основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, как может ударить по России высокая цена газа в Европе. Это приведёт к тому, что страны ЕС будут отказываться от него в пользу других ресурсов.