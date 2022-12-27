Цены на газ в Европе опустились ниже $850 за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером опустились ниже $850 за тысячу кубометров впервые с 21 февраля, следует из данных лондонской биржи ICE. Отмечается, что цены теряют 7%.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки $882,1 за тысячу кубометров (–3%). Их стоимость по состоянию на 19.52 мск составляет $849,68 (-7%). Таким образом, показатель стал минимальным с 21 февраля.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов отметил, что цены на газ сейчас настолько велики, что нивелируют для «Газпрома» сокращение добычи СПГ на 18,6%. Однако это не может продолжаться постоянно, и насколько болезненным будет падение производства, можно будет сказать только в следующем году, когда цены на газ изменятся. Он уточнил, что «Газпром» зарабатывает две трети своего дохода от экспорта энергоресурсов в дальнее зарубежье, а быстро переориентироваться на другие рынки не выйдет из-за особенностей транспортировки. Перебросить объемы на другие рынки будет возможно в ближайшее десятилетие, если будет подписан контракт на газопровод «Сила Сибири — 2».