Цены на дизельное топливо на АЗС обошли инфляцию

https://static.news.ru/photo/eea64de0-c2a1-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Минэнерго сообщила о том, что средневзвешенная цена на дизельное топливо на АЗС выросла на 1,6 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, она обошла официальную годовую инфляцию.

Российские власти ранее неоднократно утверждали, что цены на АЗС останутся в пределах инфляции. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов считает главной причиной июньского всплеска цен низкую базу прошлого года. Однако он подчёркивает, что правительству удастся удержать цены на моторное топливо.

Представители независимых автозаправок, которые не принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, неоднократно просили снять эмбарго на импорт горючего. Также они требовали отменить демпфер, который защищает цены на бензин и дизель от резких колебаний.

Ранее в Белом доме сообщили о рассмотрении возможности введения новых санкций против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

Как информировал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что цена на топливо стала серьёзной проблемой для России.