В России назвали главного «кассира» страны Центробанк заявил, что треть малых и средних компаний подключила оплату по СБП

Более 2,5 млн предприятий торговли и сферы услуг подключили оплату через систему быстрых платежей (СБП) по итогам второго квартала, говорится в материалах ЦБ России. Из этого количества 2,1 млн организаций относятся к малому и среднему бизнесу, что составляет около трети от общего числа компаний в данном сегменте.

Общее количество операций через систему быстрых платежей во втором квартале достигло 4,6 млрд на общую сумму 24,8 трлн рублей. Эти показатели превышают результаты аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза по количеству транзакций и в 1,6 раза по объему переведенных средств.

Оплата товаров и услуг составляет приблизительно треть от всех операций в СБП. Статистика показывает, что 70% россиян использовали систему для денежных переводов, а каждый второй применял ее для оплаты покупок.

Ранее в ЦБ заявили, что в ближайшее время могут расшириться полномочия Росфинмониторинга в части доступа к данным о транзакциях, совершаемых через систему быстрых платежей и карты платежной системы «Мир». Основной целью предлагаемых изменений является усиление контроля за финансовыми операциями для более эффективного противодействия отмыванию денежных средств и финансированию террористической деятельности.