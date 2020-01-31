https://static.news.ru/photo/917bca1c-43ff-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Центробанк России подал иск на сумму почти 195,7 млрд рублей к топ-менеджерам и собственникам Московского индустриального банка (МИБ).

В картотеке арбитражных дел ответчиками названы Абубакар и Адам Арсамаковы, Татьяна Борисова, Владимир Катунин, Михаил Курбатов. Всего 19 граждан.

Сумма исковых требований 195 миллиардов 663 миллиона 511 тысяч 710 рублей 82 копейки, — говорится на сайте базы данных.

Накануне Центробанк отозвал лицензию у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка. По итогам прошедшего года АПАБАНК занимает 378-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Это небольшой по размеру столичный банк, подконтрольный частным лицам. Специализируется на кредитовании корпоративных клиентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка РФ по развитию финансового рынка страны. По его словам, стабильность не должна «подменять собой развитие».

Бизнесмен отметил, что «Основные направления развития финансового рынка» (совет директоров регулятора утвердил их 25 октября 2019-го) оторваны от реального положения дел и задач, поставленных главой РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.