https://static.news.ru/photo/7e2a935e-4cd7-11ea-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистый отток капитала из РФ в январе 2020 года упал на 21,5% в годовом выражении — до $7,3 млрд, сообщили представители Центробанка. В январе 2019-го показатель составлял $9,3 млрд.

Регулятор отметил, что результат достигнут благодаря увеличению внешних активов и снижению иностранных обязательств финансовых организаций при незначительных по величине сбалансированных денежных потоках остальных отраслей, передаёт RNS.

7 февраля ЦБ РФ оценил чистый отток капитала из России в 2019 году в $22 млрд. В 2020-м, 2021-м и 2022 годах показатель ожидается на уровне $15 млрд, $10 млрд и $10 млрд соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов России и Центробанк представили законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка. Документ определяет порядок и условия продажи ценных бумаг. Его направили в кабмин. Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

При совмещении ролей акционера, регулятора и надзорного органа существует определённый конфликт интересов. Им сложно управлять и регулировать экономические отношения в финансовом секторе. Продажа ЦБ акций Сбербанка позволит прояснить вопросы в отношении равноудалённости Центробанка от участников рынка.