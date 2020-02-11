Чистый отток капитала из РФ в январе 2020 года упал на 21,5% в годовом выражении — до $7,3 млрд, сообщили представители Центробанка. В январе 2019-го показатель составлял $9,3 млрд.
Регулятор отметил, что результат достигнут благодаря увеличению внешних активов и снижению иностранных обязательств финансовых организаций при незначительных по величине сбалансированных денежных потоках остальных отраслей,
7 февраля ЦБ РФ оценил чистый отток капитала из России в 2019 году в $22 млрд. В 2020-м, 2021-м и 2022 годах показатель ожидается на уровне $15 млрд, $10 млрд и $10 млрд соответственно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов России и Центробанк представили законопроект о выходе регулятора из капитала Сбербанка. Документ определяет порядок и условия продажи ценных бумаг. Его направили в кабмин. Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
При совмещении ролей акционера, регулятора и надзорного органа существует определённый конфликт интересов. Им сложно управлять и регулировать экономические отношения в финансовом секторе. Продажа ЦБ акций Сбербанка позволит прояснить вопросы в отношении равноудалённости Центробанка от участников рынка.
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