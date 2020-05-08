Центробанк РФ допустил снижение ключевой ставки в июне

https://static.news.ru/photo/9404c51e-9156-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России не исключает снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) в июне. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, вариант снижения ставки будет рассмотрен, если ситуация в экономике не изменится. Эту меру рассмотрят в числе других альтернатив. В последнее время регулятор предпринимал шаги по 0,25–0,5 процентных пункта при снижении ключевой ставки. Сразу на 1% ставка не снижалась с 2015 года, передаёт РБК.

Набиуллина добавила, что решение будет приниматься с учётом текущей ситуации и комплекса факторов: динамики инфляции, состояния экономики. Регулятор также оценит, как банки смогут адаптироваться к изменению ставки.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство российских банков не решились снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% — минимума за шесть лет. Представители ВТБ, Райффайзенбанка, банка «Хоум кредит», «Открытия» и МКБ сообщили, что могут скорректировать ставки «в зависимости от рыночной ситуации». Почта Банк отказался от снижения ставок по кредитам и вкладам.