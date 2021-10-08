Центробанк проверит банковские переводы с карты на карту

ЦБ потребовал от банков предоставить информацию о переводах средств с карты на карту в рамках борьбы с нелегальными платежами. Пока регулятор лишь опрашивает рынок, но в неофициальных беседах советует максимально сократить объём таких платежей. Альтернативой может стать Система быстрых платежей, но это фактически лишает банки одного из источников комиссионного дохода, пишет «Коммерсант».

ЦБ потребовал от участников платёжного рынка предоставить данные до 18 декабря. В частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга и механизмы контроля таких платежей. Также ЦБ запрашивает реестр операций, в том числе отменённых и заблокированных, и суммы комиссий по таким операциям.

Комментируя ситуацию, в ЦБ заявили, что не планируют минимизировать объёмы таких транзакций и намерены лишь изучить деятельность банков по управлению рисками в этой сфере, а впоследствии подготовить рекомендации по улучшению работы банков. Между тем для отдельных участников рынка запрос ЦБ стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту как такового.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, переводы с карты на карту действительно активно используются для мошеннических операций. Альтернативой этому может стать Система быстрых платежей (СБП), через которую ЦБ значительно проще контролировать движение денег между физическими лицами, а уровень контроля за этим движением существенно выше. При этом в СБП речь идёт только об одном аккаунте, не привязанном к банку, и в случае подозрительных операций блокируются все карты клиента.

Пока ЦБ наращивает популярность СБП, таких блокировок не происходит, однако в дальнейшем, если эта мера будет применяться, мы увидим массовые проблемы как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, — заявил эксперт.

Ранее Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Также им предлагается расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций.