Центробанк проверит банковские переводы с карты на карту

ЦБ потребовал от банков предоставить информацию о переводах средств с карты на карту в рамках борьбы с нелегальными платежами. Пока регулятор лишь опрашивает рынок, но в неофициальных беседах советует максимально сократить объём таких платежей. Альтернативой может стать Система быстрых платежей, но это фактически лишает банки одного из источников комиссионного дохода, пишет «Коммерсант».
ЦБ
Комментируя ситуацию, в ЦБ заявили, что не планируют минимизировать объёмы таких транзакций и намерены лишь изучить деятельность банков по управлению рисками в этой сфере, а впоследствии подготовить рекомендации по улучшению работы банков. Между тем для отдельных участников рынка запрос ЦБ стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту как такового.
По словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, переводы с карты на карту действительно активно используются для мошеннических операций. Альтернативой этому может стать Система быстрых платежей (СБП), через которую ЦБ значительно проще контролировать движение денег между физическими лицами, а уровень контроля за этим движением существенно выше. При этом в СБП речь идёт только об одном аккаунте, не привязанном к банку, и в случае подозрительных операций блокируются все карты клиента.
Пока ЦБ наращивает популярность СБП, таких блокировок не происходит, однако в дальнейшем, если эта мера будет применяться, мы увидим массовые проблемы как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, — заявил эксперт.
Ранее Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Также им предлагается расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций.