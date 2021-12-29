Центробанк прокомментировал повышение ставок по кредитам для непривитых

Банк России не получал никаких обращений по повышению ставок по кредитам и ипотеке для непривитых от коронавируса россиян. Регулятор назвал подобные сообщения дискриминацией и указал, что в страховом регулировании нет положений, которые касались бы вакцинации клиентов, сообщает РИА Новости.

Поводом для комментария послужило сообщение в «Известиях» о том, что в банковской среде рассматривают вариант повышения ставок по займам для не прошедших вакцинацию клиентов. С них якобы могут потребовать справки при оформлении кредита.

В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали, — отметили в пресс-службе Банка России.

По сообщению регулятора, в настоящее время действительно обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитному страхованию. Но этот документ не содержит каких-либо положений о вакцинации, отметил регулятор.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил о подорожании ипотеки и кредитов для непривитых россиян из-за повышения страхового тарифа. Банки могут повышать или снижать ставку для клиентов в зависимости от их согласия застраховать жизнь и здоровье на период обслуживания кредитных организаций.