Центробанк понизил курсы доллара и евро

https://static.news.ru/photo/eac2a240-8584-11eb-b697-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил на 16 марта курс доллара на уровне 73,2317 рубля, курс евро — на уровне 87,3508 рубля.

Как сообщается на сайте ЦБ, курс доллара ниже предыдущего показателя на 27,64 копейки, курс евро — на 44,73 копейки.

По данным Московской Биржи на 07:07 мск 15 марта, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 4 копейки — до 73,29 рубля, а курс евро упал на 11 копеек — до 87,59 рубля. При этом цена нефти марки Brent увеличилась на 0,7%, достигнув $69,7 за баррель.

Как писал NEWS.ru, российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, а американскую валюту в конце апреля ждёт крах. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов. По его словам, в пользу рубля сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, ожидающиеся в апреле.

Прогноз аналитика предполагает, что доллар достигнет максимума в середине апреля. Тогда за него будут давать 75–76 рублей. Однако уже к концу месяца американская валюта обвалится почти до 70–71 рубля. Такая же судьба ждёт и евро, считает Кузнецов. В апреле стоимость валюты ЕС не превысит 85,45 рубля, хотя сегодня за неё дают 87,8 рубля.