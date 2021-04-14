Центробанк не видит рисков отключения России от западных платёжных систем

https://static.news.ru/photo/7d788342-9d19-11eb-ab03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рисков отключения РФ от западных платёжных систем не наблюдается. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. <…> Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем, и я думаю, что международным платёжным системам это самим крайне невыгодно, — цитирует её РИА Новости.

Скоробогатова добавила, что регулятор намерен продолжить развитие национальных сервисов и систем. Но при этом она отметила, что крайне важно сохранить условия конкуренции.

Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоёвывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции, — заключила она.

Ранее российский МИД сообщил, что скоро появится альтернатива платёжной системе SWIFT на новой технологической основе. SWIFT — это международная межбанковская система передачи данных и выполнения платежей. Её используют 11 тысяч крупнейших корпораций в мире. Западные страны периодически пугают Россию тем, что отключат страну от систему в качестве меры более жёстких санкций со стороны Запада.

Как ранее писал NEWS.ru, управляющий партнёр KRK Group Даниил Кириков считает, что российские власти должны дипломатическими методами предотвратить отключение России от международной платёжной системы SWIFT. По его словам, в противном случае банковскую систему страны отбросит к уровню 1990-х годов.