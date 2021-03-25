Вернёмся в 90-е: эксперт оценил последствия для РФ при отключении от SWIFT

https://static.news.ru/photo/d585c1d2-8de0-11eb-b314-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Управляющий партнёр KRK Group Даниил Кириков заявил, что российские власти должны дипломатическими методами предотвратить отключение России от международной платёжной системы SWIFT. По его словам, в противном случае банковскую систему страны отбросит к уровню 1990-х годов.

Государство могло бы выстраивать дипломатический диалог, для того чтобы не допускать изменений, которые дополнительно отрежут нас от внешнего мира и замедлят экономический рост, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кириков считает, что отключение от SWIFT отразится на банковской системе серьёзным снижением количества международных транзакций, что приведёт к падению общей клиентской активности. Последствия же для простых россиян будут ещё более значительными.

Во-первых, это потенциальное создание дефицита продуктов и услуг, поскольку представительские и дистрибьюторские компании не смогут проводить международные платежи. Во-вторых, это потеря рабочих мест для международных компаний, особенно для малого и среднего бизнеса, — пояснил Кириков.

Ещё одним последствием он называет повышение стоимости товаров и услуг, поскольку бизнесмены, чтобы спасти своё дело, станут искать обходные пути. Это выльется в дополнительный процент в стоимости. Частично или полностью он ляжет на плечи клиентов, добавил эксперт.

Внутри страны мы можем создать систему без SWIFT или вернуться к более ранним альтернативам, но это негативный сценарий. Во-первых, качество, отказоустойчивость, надёжность таких решений ниже. Во-вторых, другие страны не будут менять свои стандарты, — подчеркнул Кириков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не является серьёзной угрозой для экономики страны. Об этом заявил экономист и сотрудник администрации бывшего президента РФ Бориса Ельцина Михаил Хазин. По словам экономиста, угрозы США отключить Россию от этой системы устарели.