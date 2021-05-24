Центробанк назвал максимальную ставку по депозитам

https://static.news.ru/photo/443f64c0-bcb7-11eb-b8dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в рублях выросла с 4,934% в начале мая до 4,944% — максимального показателя с июня прошлого года. Об этом сообщили в Центробанке.

Результаты мониторинга в мае 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада мая — 4,93%; II декада мая — 4,94%, — следует из материалов регулятора.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят «Сбер», «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк. Средняя максимальная процентная ставка служит ориентиром для российского рынка вкладов — ЦБ рекомендует привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в России в начале октября 2020 года — 4,33%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшее время должны подняться ставки по банковским вкладам. Это произойдёт на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике, ставки будут вновь устойчиво покрывать инфляцию. Она подчеркнула, что денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сдерживание инфляции, а также на защиту от обесценивания сбережений и доходов россиян. Повышение ключевой ставки до 5% годовых глава ЦБ объяснила сдерживанием инфляции.