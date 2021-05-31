Цена российской нефти Urals выросла вдвое

https://static.news.ru/photo/b3274c0c-c213-11eb-aae1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в мае выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Сейчас её стоимость составляет $66,63 за баррель, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2021 года сложилась в размере $66,63 за баррель, что в 2,1 раза выше, чем в мае 2020 года ($31,04 за баррель), — говорится в сообщении министерства.

При этом, по данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за пять месяцев текущего года составила $61,62 за баррель, в этот же период прошлого года она торговалась в среднем по $39,2 за баррель.

Мировые цены на нефть выросли в ходе утренних торгов 31 мая. Эксперты связывают это с предстоящим заседанием ОПЕК. Цена августовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent выросла на 0,54%, до $69,09 за баррель. Июльские фьючерсы на североамериканскую WTI подорожали на 0,62%, до $66,73 за баррель.

На заседании ОПЕК 1 июня планируется обсудить вопросы поставок и определения дальнейшей нефтяной политики, а также перспективы возвращения Ирана на рынок. Эксперты полагают, что ОПЕК примет решение об увеличении добычи нефти в июле. Кроме того, оптимизм на рынке сырья связывают с восстановлением спроса на топливо, которое происходит на фоне снятия коронавирусных ограничений.