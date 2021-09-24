Цена нефти марки Brent выросла выше $78 впервые с 2018 года

Впервые с 2018 года цена на нефть марки Brent превысила $78 за баррель, составив $78,12. Рост по сравнению с предыдущими торгами составил 1,13%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз цена этой марки превышала $78 за баррель в октябре 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI выросли на 1,11% до $74,11 за баррель.

Эксперты отмечают, что рост цен можно объяснить растущими показателями импорта из Японии. Там за неделю чистые запасы нефти снизились на 882,4 тысячи килолитров. Кроме того, стало известно, что из-за урагана «Ида» США нарастили импорт нефти из России. Причиной тому стал срыв нефтедобычи в Мексиканском заливе. Там всё еще закрыты 77% добывающих мощностей.

Ранее сообщалось, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, таких как нефть, газ и уголь. К этому россиян призвал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, мировая экономика нацелена на переход к низкоуглеродной энергетике.

Глава кабмина назвал изменения климата и связанные с ними вызовы важной темой, на которую обратил внимание президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По словам премьера, до конца 2021 года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу.