Цена нефти марки Brent выросла выше $78 впервые с 2018 года

Впервые с 2018 года цена на нефть марки Brent превысила $78 за баррель, составив $78,12. Рост по сравнению с предыдущими торгами составил 1,13%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В последний раз цена этой марки превышала $78 за баррель в октябре 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI
Эксперты отмечают, что рост цен можно объяснить растущими показателями импорта из Японии. Там за неделю чистые запасы нефти снизились на 882,4 тысячи килолитров. Кроме того, стало известно, что из-за урагана «Ида» США нарастили импорт нефти из России. Причиной тому стал срыв нефтедобычи в Мексиканском заливе. Там всё еще закрыты 77% добывающих мощностей.
Ранее сообщалось, что необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, таких как нефть, газ и уголь. К этому россиян призвал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, мировая экономика нацелена на переход к низкоуглеродной энергетике.
Глава кабмина назвал изменения климата и связанные с ними вызовы важной темой, на которую обратил внимание президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По словам премьера, до конца 2021 года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу.