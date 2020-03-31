Во вторник, 31 марта, стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE на нефть марки Brent достигла уровня $27 за баррель.
Это на 5,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Цена нефти WTI выросла до $21,79 за баррель — на 8,5%.
Как ранее писал NEWS.ru, утром 31 марта нефтяная смесь марки Brent с поставкой в июне прибавила в цене 2,12% в ходе торгов на лондонской ICE.
Таким образом, стоимость сырья эталонной марки составила $26,98 за баррель. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае подорожала на 5,67%, до $21,23 за баррель. Накануне Brent и WTI опускались в цене до $21,76 и $20,1 за баррель соответственно.
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