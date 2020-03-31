https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Во вторник, 31 марта, стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE на нефть марки Brent достигла уровня $27 за баррель.

Это на 5,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена нефти WTI выросла до $21,79 за баррель — на 8,5%.

Как ранее писал NEWS.ru, утром 31 марта нефтяная смесь марки Brent с поставкой в июне прибавила в цене 2,12% в ходе торгов на лондонской ICE.

Таким образом, стоимость сырья эталонной марки составила $26,98 за баррель. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае подорожала на 5,67%, до $21,23 за баррель. Накануне Brent и WTI опускались в цене до $21,76 и $20,1 за баррель соответственно.