Цена нефти Brent возвращается к докризисному уровню

https://static.news.ru/photo/c46a08de-a53a-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. К данному моменту дорожала и нефть марки WTI. Её фьючерсы с поставкой в июле поднялись в цене на 1,96%, до $37,53 за баррель.

Цена на нефть может подниматься на ожиданиях инвесторов, связанных с предстоящим заседанием стран сделки ОПЕК+. На нём возможно продление периода сокращения добычи нефти на несколько месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ помогла российскому сырью опередить в цене эталонный сорт Brent. Это отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Отечественная марка Urals не только стала дороже североморской нефти, но и торговалась к ней с рекордной премией как минимум за 30 лет.