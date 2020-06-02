Цена нефти Brent возвращается к докризисному уровню

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03.44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов. К данному моменту дорожала и нефть марки WTI. Её фьючерсы с поставкой в июле поднялись в цене на 1,96%, до $37,53 за баррель.
Цена на нефть может подниматься на ожиданиях инвесторов, связанных с предстоящим заседанием стран сделки ОПЕК+. На нём возможно продление периода сокращения добычи нефти на несколько месяцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ помогла российскому сырью опередить в цене эталонный сорт Brent. Это отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Отечественная марка Urals не только стала дороже североморской нефти, но и торговалась к ней с рекордной премией как минимум за 30 лет.
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