Цена нефти Brent превысила $33 за баррель

https://static.news.ru/photo/48c10abc-7596-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,4% и превысила $33 за баррель.

По данным на 12:51 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла до отметки в $33,04 за баррель. Цена на нефть сорта WTI поднялась на 5,5%, до $26,72 за баррель.

Как писал NEWS.ru, в начале торгов 3 апреля на Московской бирже курс рубля подрос к евро и начал умеренно снижаться к доллару. Американская валюта с расчётами на «завтра» выросла на две копейки. Её курс после этого составил 77,27 рубля. В это же время курс евро упал до 83,46 рубля.