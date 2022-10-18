Цена на нефть Brent упала ниже $89 впервые с 4 октября

Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 4 октября, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. По мнению экспертов, это обусловлено намерением американских властей высвободить часть стратегического резерва нефти.

Согласно данным ICE, цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,93%, до $88,93 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 3,68%, до $81,42.

Аналитики объясняют снижение цен рядом факторов. Ключевыми являются заявление администрации США о высвобождении из резервов от 10 до 15 млн баррелей нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на сырье, а также опасения дальнейшего сокращения спроса со стороны крупнейшего импортера нефти — Китая. В частности, решение Пекина отложить публикацию ключевых экономических данных, включая данные о ВВП за третий квартал, добавляет неопределенности, сообщает Reuters.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в 2023 году могут остаться на уровне $100 за баррель. По его мнению, это возможно за счет балансировки спроса и предложения в рамках ОПЕК+. Он добавил, что сейчас делать прогнозы затруднительно из-за высокого уровня неопределенности.