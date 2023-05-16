Цена бензина АИ-95 побила рекорд 2021 года Цена бензина АИ-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60,608 тысячи рублей за тонну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена бензина АИ-95 на торгах обновила рекорд 2021 года, превысив 60,608 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2021 года — 60,57 тысячи рублей.

К 15:00 стоимость Аи-95 прибавила 1,72%. Цена Аи-92 составила 52,28 тысячи за тонну, прибавив 1,91%.

Ранее аналитик, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал NEWS.ru, что после зафиксированного повышения биржевых цен на бензин следует ждать и постепенного роста цен на бензоколонках. Эксперт пояснил, что государство для сдерживания текущих цен на бензин перечисляет нефтяникам так называемые демпферные выплаты, которые власти намерены сократить на 200 млрд руб.

До этого в Минфине, реагируя на публикации СМИ, заявили, что предложений изменить в России механизм топливного демпфера не было и такая идея не обсуждалась. Однако вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение такого сценария и сообщил, что в ближайшее время в Госдуму могут внести соответствующий законопроект.