Банк России в последний рабочий день текущей недели 27 марта установит курсы иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Аналогичным образом будут сформированы учётные цены на драгоценные металлы.
Как
25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.
В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Однако принимаемые меры не относятся к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях.
Вскоре, как писал NEWS.ru, Банк России рекомендовал кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням. При необходимости финансовым структурам предписано составить список дежурных отделений.
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