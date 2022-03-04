ЦБ снизил комиссию по покупке валюты на бирже до 12%

ЦБ с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12%, аналогичную комиссию устанавливают и для юрлиц, сообщается на сайте Центробанка. Также решено не возобновлять торги на МосБирже 4 марта.

Банк России <...> снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции, — говорится в сообщении.

Режим работы Московской Биржи на 5 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 5 марта 2022 года.

Ранее ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами. Как пояснил экономист Михаил Беляев, при помощи этой меры регулятор пытается ослабить давление на биржу и предотвратить спекуляции на рынке.

В свою очередь генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев назвал комиссию в 30% последним способом повлиять на курс валюты без выхода на валютный рынок самого регулятора. Он объяснил, что курсы валют всё равно растут из-за новостей, а мера Центробанка была направлена на то, чтобы успокоить ажиотажный спрос на валюту.