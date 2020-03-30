https://static.news.ru/photo/2de994aa-7278-11ea-a4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России продал на внутреннем рынке с расчётами 27 марта валюты на 13,3 млрд рублей. Это сделано в рамках упреждающих мер по снижению волатильности (колебания курса).

Объём валюты, проданной ЦБ РФ с расчётами 26 марта, также составлял 13,3 млрд рублей.

30 марта курс доллара на открытии МосБиржи превысил отметку в 80 рублей, а курс евро приближается к 89 рублям. Индекс МосБиржи на открытии торгов упал на 1,3%, индекс РТС — на 0,9%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.